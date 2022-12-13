شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تذليل جميع العقبات أمام المستثمر لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ترحب بأى مستثمر مصرى أو أجنبي يرغب فى الدخول في مجال الطاقة المتجددة فى مصر، كاشفا أنه لا يتردد فى مقابلة أى مستثمر لتقديم الدعم وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة، أن السياسيات التى اتبعتها الدولة المصرية بشكل عام و وزارة الكهرباء بشكل خاص خلال الفترة الماضية جعلت المستثمر لديه ثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية والدخول في مشروعات الدولة، موضحا أن الالتزام بصرف المستحقات المالية وتذليل العقبات وسهولة الإجراءات كانت سبب رئيسي في جذب السياحة.

وتابع شاكر أنه حريص على دعم الاستثمار المحلى والصناعات المصرية بهدف توطين صناعة مهمات الكهرباء بمصر والتى ستساهم في المستقبل القريب فى خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن الوزارة تدعم المستثمرين المحليين والصناعات المحلية فى جميع مشروعات القطاع.

وقال شاكر، إن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توفير 50 ألف ميجا وات يوميا، موضحا أن أقصى حمل على الشبكة خلال أشهر الصيف لم يتعدى الـ 34 ألف ميجا وات، وخلال الشتاء لم يتعدى الحمل الأقصى الـ27 ألف ميجا وات، وهو ما يجعل الاحتياطي اليومى بالشبكة خلال الشتاء يتخطى الـ20 ألف ميجا وات.

وأشار الوزير، إلى أنه حريص على دعم القطاع السياحي حتى أن يتجاوز أزمته بالكامل، مؤكدا أن الوزارة تدعم فنادق وقرى شرم الشيخ والغردقة منذ بداية الأزمة وتقدم لهم تسهيلات كبيرة لسداد مديوناتهم.

وقال الوزير، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت خلال الـ8 سنوات الماضية منذ عام 2014 فى إضافة ما يقرب من 31 محطة محولات جديدة جهد 500 كيلو فولت بإجمالي قدرات 33 ألف ميجا فولت أمبير، بزيادة نسبتها تصل إلى 300% عن ما كان موجود قبل 2014، بالإضافة إلى إضافة خطوط على جهد 500 كيلو فولت بطول 4 آلاف كيلو متر بزيادة تصل إلى 140% عن ما قبل 2014.

وأكد شاكر، أنه تم تنفيذ خطة إستثمارية خلال الـ8 سنوات الماضية متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وتخطط وزارة الكهرباء أن يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر بنهاية عام 2023 ، وهو ما يمثل ضعف ما كان متاح قبل عام 2015 و الذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما ،ويعتبر الهدف الرئيسى من تطوير شبكة النقل فى مصر هو القضاء على مشاكل الصعيد فى الأنقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن اى كان المحافظة التابع لها.