شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد مستحقات الوحدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم إعفاء 90% من غرامات التأخير، حال سداد المستحقات المتأخرة لوحدات المدن الجديدة.

وأضاف حسن، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "etc" اليوم، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح أراضي 4 مرات على مدار العام على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستطرد: نطرح شهريا 120 قطعة ارض فى مختلف المدن بأنشطة خدمية مختلفة ، وهناك مرحلة للسدان والاعفاء من الغرامات كل 3 شهور .

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى أن الموقع الالكتروني للهيئة يعمل منذ فترة على الاراضي الاستثمارية والمواطنين تعودت عليه ومن لم يعرف التعامل مع الموقع الالكتروني سيبحث عن احد لكى يقدم له على أي قطعة ارض يريد شراءها ويستطيع التعامل مع الموقع الالكتروني.