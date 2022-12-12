شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطلب الدعاء بالشفاء للدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا طالبت فيه النقابة بالدعاء بالشفاء العاجل للعالم الجليل الدكتور يحى الرخاوى.

وذكرت النقابة خلال منشورها أنه فى احتفالية يوم الطبيب 18 مارس الماضى، بدأت فقرة تكريم الأطباء المميزين بتكريم شيوخ وعلامات مضيئة فى مهنة الطب، وكانت أولى الأسماء الدكتور يحى الرخاوى أستاذ الطب النفسى والأديب والناقد الشهير، ليفأجا الحضور بهبوط أعضاء المنصة من النقابيين والوزراء إلى القاعة لإصطحاب الدكتور يحى الرخاوى لمنصة التكريم، فى لفتة تدل على تقدير و إجلال المنصة لشخص و قدر الدكتور الرخاوى.