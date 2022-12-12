شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جدرى القرود لا ينتشر بسهولة.. أغلب الحالات تشفى بدون الحاجة إلى علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جدرى القرود ليس سريع الانتشار، وينتقل من خلال المخالطة اللصيقة، وليس من خلال المخالطة العادية، مشيرا إلى أن إصابة أحد مخالطى حالة جدرى القرود المعلن عنها 8 ديسمبر الجارى جاء من خلال المخالطة اللصيقة للحالة المصابة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال تصريحات ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن انتقال جدرى القرود يتم من خلال استخدام أدوات المريض والمخالطة المباشرة، فهو لا ينتشر بسهولة عبر الملاصقة العادية، ومعدل انتشار المرض ليس سريع .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد حالات الإصابة بجدرى القرود حول العالم بدأت تقل، ومعدلات الانتشار بسيطة، وأغلب الحالات تشفى بدون الحاجة إلى علاج.