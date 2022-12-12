شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حكومية حاسمة لضبط الأسعار والأسواق.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها متابعة الرئيس السيسى للتقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يتابع التقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ويعرب عن تقدير الحكومة للمجتمع المدنى.. الرئيس يوجه باستمرار جهود بناء القدرات لكل العاملين فى أجهزة الدولة ونشر ثقافة حقوق الإنسان

الرئيس السيسى يستقبل المدير التنفيذى لمجموعة «أورانج» العالمية للاتصالات.. ويوجه بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين.. «هيدمان»: مصر تشهد عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع المجالات انعكست بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار

الأمن الغذائى وتأمين مصادر الطاقة يسيطران على القمة الأمريكية الأفريقية

قرارات حكومية حاسمة لضبط الأسعار والأسواق.. رئيس الوزراء: مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع.. تكليفات بإغلاق أى منفذ بيع مخالف ومصادرة السلع وبيعها لصالح المواطنين.. والأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يخزن السلع أو يبالغ فى أسعارها

لأول مرة فى مصر.. «التضامن» تطلق المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى.. ارتفاع حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2022 ..ومد فترة تلقى طلبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية حتى 11 إبريل المقبل

صحة أطفال مصر فى أمان.. حملات تطعيم ضد شلل الأطفال تجوب شوارع وقرى المحافظات.. الحملة مستمرة حتى الأربعاء 2561 فريقا طبيا يستعدون لتطعيم 909 آلاف و682 طفلا بسوهاج.. ودمياط تستهدف 196 ألف طفل والشرقية 12

وزير الصناعة: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تفتح آفاقا لتعزيز التعاون المشترك.. «سمير»: مصر وكينيا ترتبطان بعلاقات سياسية تاريخية.. والمرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا بين البلدين

القوات المسلحة تكرم الفريق البحثى لكلية الطب المشارك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية «IGEM»



جهاز تنمية المشروعات يطور سوق الناصرية لضمان استمرار المشروعات القائمة.. نيفين جامع: الجهاز حريص على تنفيذ توجيهات وخطط الدولة للمساهمة فى تطوير المناطق العشوائية.. ويتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية فى ست محافظات

«الصحة»: وقعنا الكشف الصحى على 25 مليون طالب خلال 3 سنوات بمبادرة الرئيس للكشف عن التقزم والأنيميا.. حسام عبدالغفار: عالجنا مليون طالب حتى الآن.. ويؤكد: إطلاق مبادرة تستهدف الصحة النفسية للأطفال قريبا تشمل كل الفئات العمرية



