شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. أكثر من 20 ألف زائر لمتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المعرض والمتحف الدولى للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المقام حاليا بمقر منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فى الرباط، إقبالا كبيرا من الجمهور العام، حيث تجاوز عدد الزوار 20 ألف زائر يوم الأحد (11 ديسمبر 2022).

ومنذ افتتاح المعرض والمتحف رسميا في 17 من نوفمبر الماضي، تحت رعاية الملك محمد السادس، وبحضور الأمير الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، تشهد أروقة المعرض والمتحف حضورا متزايدا للجمهور المتعطش إلى التعرف على أجنحة وأقسام المعرض المختلفة، والتي تقدم السيرة النبوية العطرة من خلال معلومات موسوعية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الكرام بوسائل تخاطب العقل والوجدان.

وحاز المعرض على إعجاب شديد من الزائرين، لما يتضمنه من عرض تفصيلي ومحاكاة لحياة النبي صلى الله عليه سلم، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، ما ترك في نفوس الزائرين، الذين تنوعت أعمارهم وخلفياتهم، أثرا كبيرا وأخذهم منذ الوهلة الأولى في رحلة عبر الزمن.

ويسعى المعرض والمتحف، الذي يأتي تتويجا للشراكة الاستراتيجية بين منظمة الإيسيسكو، ورابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، ويعد الأول من نوعه خارج المملكة العربية السعودية، إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء، ويفتح أبوابه للزيارة أمام الجمهور العام مجانا، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين.



زوار المتحف