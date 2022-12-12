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تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع مراحل النقل

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2022، وفقا للمواعيد التالية : -

 

أولأ / سنوات النقل الابتدائى والإعدادى تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023

 

ثانيا / الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023

 

ثالثا / مرحلة التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتي 26 يناير 2022

 

رابعا / الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 9 حتي 17 يناير

 

وسيتم نشر الجداول بعد الانتهاء منها وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام تحدد بمعرفة الوزارة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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