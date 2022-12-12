شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يوضح أسباب العطل بالخط الأول بين محطتى السادات و سعد زغلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الهادى بكير - المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، أسباب حدوث عطل مفاجئ قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى أنور السادات و سعد زغلول إتجاه المرج نتيجة مؤثر خارجي أعلى النفق ، الأمر الذى أدى إلى حدوث ماس كهربائى و قطع بالشبكة الكهربائية.

وعلى الفور تم تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان فى الإتجاهين كالمعتاد و التشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين وتشغيل حركة القطارات فى منطقة العطل سكة واحدة ( مفرد ) فى الإتجاهين ، حيث تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاحه ، تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب بالمحطات المزدحمة لإمتصاص أى زحام بالمحطات.