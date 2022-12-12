شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء: نستثى الشركات المصرية من "سابقة الأعمال" لدعم الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أن توطين الصناعة المحلية أصبح أمر لا غنى عنه فى مصر فى ظل التطور الغير مسبوق في مجال مشروعات الكهرباء، موكدة أن توطين الصناعة المحلية يحتاج مجهودات كبيرة سواء من قبل الدولة أو المستثمرين المصريين.

و قالت مشالى خلال موتمر الأهرام الاقتصادي ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت قرار باستثناء المنتج المصري الخاص بمهمات الكهرباء فى جميع مشروعات الشركة من شرط سابقة الأعمال فى حالة مطابقة المنتج للمواصفات العالمية و ذلك لدعم و تشجيع الصناعة المحلية.

وترى، أن المصنعين المصريين مازال لديهم مشكلة فى الاهتمام بالتطوير بالمنتج رغم وجود الإمكانيات الرهيبة التى تؤهلنا من منافسة المنتج الأجنبي ، لافتة إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنتج المصري و يجب العمل على حلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وقالت، الشركة المصرية أصبحت تهتم بجودة التغذية التى تصل لشركات توزيع الكهرباء وتم تركيب أول محطة كمعوض قدرات بالعوينات و التى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر و المنطقة.