شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة فى منافذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا فى المحافظات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار .