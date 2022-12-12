شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول لمترو الأنفاق بعد إصلاح الأعطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي - للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح الشبكة الكهربائية بين محطتى أنور السادات، وسعد زغلول اتجاه المرج، وذلك نتيجة مؤثر خارجي أدى إلى ماس كهربائى وقطع بالشبكة الكهربائية بين المحطتين.

و ختاما ناشد "متحدث المترو" جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة، عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وقالت الشركة: نعتذر لحضراتكم ونشكركم على تفهمكم أسباب العطل الخارج عن إرادتنا نتيجة أعمال الحفر بمنطقة مجمع التحرير و تتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجميع العاملين بالشركة وجميع الشعب المصري العظيم.