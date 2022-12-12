شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض 50 جنيها للجرام و21 مليار دولار استثمارات البترول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم ، عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 اليوم منها هبطت أسعار الذهب اليوم بحوالى 50 جنيها للجرام لكافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وسجل عيار 21 يسجل 1650 جنيها وذلك مع هدوء وتيرة المضاربة في الذهب والتي شهدتها الأسواق الأيام القليلة الماضية.

كما استعرض تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية تستوجب تكاتف جميع الشعوب لتحقيق الآمال والاستقرار والتنمية للدول، مشيرا إلى أن محور طاقة يمثل محورا مهما وحيويا، ولذا لابد من توفير البيئة الاستثمارية لجذب العديد من الاستثمارات فيه، خاصة في صناعة البترول وسرعة عجلة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر وتسريع أعمال اكتشافات البترول.

وأضاف المهندس طارق الملا، فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تعاظم الاهتمام بها على مستوى العالم .

وكشف عن أنه خلال 7 سنوات مضت فقد تم تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار ووصول إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وقد كان الاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج في زمن قياسي فقد حطم كافة المعدلات العالمية وأثرا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية بمنطقة البحر المتوسط حيث يعد حقل ظهر دليا واضحا على ان منطقة بحر المتوسط لازالت تذخر بالعديد من الثروات.

واستعرض عبد الحليم سالم اجتماع وزير قطاع الاعمال العام ومسؤولي مبادرة " ابدأ".. حيث كشف وزير قطاع الأعمال العام عن العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التى تعمل من اجلها منذ اطلاقها فى شهر أبريل الماضى.

وناقش الاجتماع أيضا مشروعات إقامة مصانع الصودا آش والسيليكون والزجاج المستخدم فى الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وإطارات السيارات والمركبات الكهربائية و الألومنيوم والجنوط و الفويل والمواسير غير الملحومة والأمونيا الخضراء والنترات والفوسفات والورق والكرتون والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية ومصنع الكلور ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار، بالإضافة إلى أفكار عديدة لمشروعات جديدة أخرى.

كما استعرض النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2021 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية ( صادرات - واردات ) مع أهم دول شرق آسيا " ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند- تايوان - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".

ومن أهم مؤشراتها بلــغ إجمالــى قيمـة الصــادرات إلـى دول شـرق آسيــا 6.6 مليار دولار عام 2021 مقابـل 4.1 مليــار دولار عـام 2020 بنسبه زيــادة قـدرها 62.8٪، وبلــغ إجمالــى قيمــة الـــواردات من دول شرق آسيــا 25.8 مليار دولارعام 2021 مقابل 20.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيـــادة قـدرها 24.3٪.

وأخيرا أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.841 مليار جنيه.