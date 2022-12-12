شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذى لمجموعة "أورانج" العالمية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كريستال هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة "أورانج مصر"، وجيروم هينيك المدير التنفيذي لأورانج للشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول "استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة "أورانج" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ورحب الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية إلى مصر، موضحاً حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمنها مجموعة "أورانج" العالمية، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.

من جانبها؛ أعربت المدير التنفيذي لمجموعة "أورانج" العالمية عن تشرفها بلقاء الرئيس، متوجهةً بالشكر إلى سيادته على تذليل أية عقبات تواجه أنشطة المجموعة في مصر، بما في ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات، ومؤكدةً أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع "أورانج" على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بها، خاصةً من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة، وزيادة التعاون في المشروعات القومية العملاقة، لاسيما في ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية.