شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع الخلايا الشمسية: تركيب 141 محطة فى 17 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية علي أهمية المشاريع الصغيرة لإنتاج الكهرباء لتوفير المزيد من فرص العمل ومساعدة أصحاب مشاريع وكيانات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية تم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وقالت فروح، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى، إن محطات الخلايا الشمسية الصغيرة بسعة 5 كيلو وات حتي 500 كيلو في المصانع ومشروعات القطاع السياحي والمدارس والمباني العامة والتجارية والسكنية يجب التوسع فيها للاستفادة منها فى ترشيد استهلاك الوقود.

وقالت فروح، إنه تم تركيب 141 محطة طاقة شمسية في 17 محافظة لتوفير 16 ميجا وات من الطاقة التقليدية، مما ساهم في نشر وادماج الطاقة الجديدة والمتجددة في عدة قطاعات بالتعاون مع وزارة الكهرباء، مشيرة إلي أن مشاريع المباني الحكومية، وضربت مثالا بمحطة قطارات رمسيس ومطار شرم الشيخ، وقالت إنه نال إعجاب كل زوار مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وكذلك عدة مدارس دولية وحكومية سواء بالقاهرة وشرم الشيخ لجعلها مدينة خضراء.

وأضافت أن هناك مشاريع أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون نموذجا للمدن الذكية المستدامة سيتم فيها تغطية نحو 50% من أسطح المنازل بالطاقة الشمسية، وتركيب 52 محطة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، أيضا سيتم افتتاحها قريبا، وهناك خريطة لتعميم الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية حتي 2035، كما أن هناك 9 تكنولوجيات جديدة لتطبيقها منها انتاج الكهرباء من الزجاج.