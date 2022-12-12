شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة شنغهاى للتعاون تكرم الدكتور مجدى زعبل رئيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة جمهورية أوزبكستان احتفالها السنوي بـ"يوم الدستور"، وهو احتفال وطني رسمي أوزبكي يقام سنويًا على مستوى الجمهورية، وتحتفل به السفارات الأوزبكية حول العالم.



جانب من الفعالية

وفي الاحتفال، تحدث شيرزاد كريم نائب سفير أوزبكستان عن الأهمية التاريخية لهذا اليوم، وقدم خلال كلمته التحية والتقدير لمصر حكومة وشعبًا، وأشاد بدور مصر الكبير لدعم أوزبكستان بعد الاستقلال، كما أعلن عن رغبته في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان، مضيفًا أن الحكومة الأوزبكية تدرس في الوقت الحالي دعوة عدد من الخبراء المصريين لزيارة اوزبكستان في القريب العاجل بهدف دعم العلاقات بين البلدين .

وفي معرض كلمته تناول الدكتور مجدي زعبل المستشار الثقافي المصري الأسبق للسفارة المصرية بجمهورية أوزبكستان، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية، تناول تاريخ العلاقات المصرية الأوزبكية بعد الاستقلال ودور المركز الثقافي المصري في طشقند في بناء جسور متينة للعلاقات التعليمية والعلمية والثقافية بين مختلف الجامعات المصرية والأوزبكية، وأضاف أن قيمة الدستور تستمد من قيمة الاستقلال الوطني؛ لأن الدستور هو أول وثيقة تكتب باسم الاستقلال وهي الوثيقة الوطنية الجامعة التي تدعم خارطة الطريق الوطنية لبناء عهد جديد وجيل جديد ومستقبل جديد للشعب وآماله والوطن وتحدياته .

وعلى هامش الاحتفال، قلد شيرزاد كريم وسام "الدبلوماسية الشعبية الدولي" الذي منحته منظمة شنغهاي للتعاون للدكتور مجدي زعبل تكريمًا لدوره في العمل الدبلوماسي الرسمي والشعبي على مدى سبعة عشر عاما. والدبلوماسية الشعبية هي أحد الهياكل الرئيسة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتعقد مؤتمرًا دوليًا كل عامين يناقش سبل التعاون الثقافي والحضاري بين الدول الأعضاء، كما تقدم لأعمال المؤتمر تقارير عن أنشطة الدبلوماسية الشعبية في كل دولة من دول المنظمة ، وقد كان آخر مؤتمر للدبلوماسية الشعبية قد تم في الفترة من 11-13 مايو العام الجاري بعنوان " التفاهم المشترك من أجل التقدم ، نوقش في هذا المؤتمر عشرون بحثًا علميُا عبر محورين هما: 1- دور البرلمانات والمنظمات الشعبية في تعزيز الدبلوماسية الشعبية، 2- الدبلوماسية الشعبية كأحد أهم العناصر الحديثة للتواصل السريع بين دول المنظمة.

وشارك في هذا المؤتمر عن مصر الدكتور مجدي زعبل بصفته رئيسًا لجمعية الصداقة المصرية الأوزبكية وقدم ورقة عمل مصرية بعنوان " دور الدبلوماسية الشعبية في استشراف نظام دولي جديد: منظمة شنغهاي للتعاون نموذجًا.

جدير بالذكر، أن مصر قد حصلت على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار في الإجتماع الرئاسي رقم 22 للمنظمة والذي عقد في مدينة سمرقند التاريخية بجمهورية اوزبكستان يومي 15-16 سبتمبر /2022.