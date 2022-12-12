شكرا لقرائتكم خبر عن غداً طقس معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وشبورة على الطرق والصغرى 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.