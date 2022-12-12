شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: ندعم جهود مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، إن مصر تمتلك وفرة من الغاز الطبيعي، ولديها أيضًا مصادر للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأصبحت دولة ذات فائض في الطاقة، معربًا عن تقدير اليابان بشدة ودعمها لدور مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف في كلمته اليوم الاثنين، خلال مؤتمر الأهرام السادس للطاقة - أن اليابان تسهم بشكل فعال في جهود التحول للطاقة الخضراء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعاونت مع الحكومة المصرية في إنشاء مركز تميز وقدمت حوالي 20 خبيرا من مؤسسة (جايكا) لتدريب العناصر الإدارية، وتعمل على مشروع تجريبي، للأجهزة المنزلية الموقرة للطاقة، مثل مكيفات الهواء اليابانية عن طريق (جايكا).

وأشار أوكا هيروشي إلى أن الشركات اليابانية تقوم بإجراء مسح ودراسة بحثية في قناة السويس التي تعد مركزًا عالميًا ولوجيستيًا في تزويد السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي بهذا الوقود الأخضر.

وتابع أن اليابان قدمت لمصر 240 مليون دولار لدعم إصلاح قطاع الطاقة الذي تنفذه الحكومة المصرية، كما تقوم الشركات اليابانية، بالعمل على خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى السعودية حاليًا، لافتا إلى أن اليابان هي أكبر الدول التي تقوم بأكثر الأعمال تقدما في الطاقة المتجددة،وبعد مؤتمر المناخ قدمنا مشروعا لطاقة الرياح على نطاق واسع.