شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

الإثنين 11 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الثلاثاء 13 والأربعاء 14 ديسمبر :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الخميس 15 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الجمعة 16 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- السبت 17 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.