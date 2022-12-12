شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :
الإثنين 11 ديسمبر :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- الثلاثاء 13 والأربعاء 14 ديسمبر :
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- الخميس 15 ديسمبر :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- الجمعة 16 ديسمبر :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة
- السبت 17 ديسمبر :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.