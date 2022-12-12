شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فترة حضانة مرض جدرى القرود من 4 إلى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا أن فترة حضانة مرض جدرى القرود من 4 إلى 10 أيام، والتعافى يتم من أسبوع وحتى 4 أسابيع، ويكون حسب الحالة، مشيرة إلى أن حالات الإصابية تتنوع ما بين بسيطة إلى متوسطة وشديدة حسب الحمل الفيروسى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العالم يشهد انحسارا في معدلات الإصابة بمرض جدري القرود، وبالتالي فإن عدد الحالات التي كانت منذ 4 أشهر قلت كثيرًا.

وأضاف عبد الغفار: "مصر لديها برنامج ترصد للأمراض من أقوى البرامج على مستوى العالم، حيث نستطيع أن نكتشف بشكل مبكر أي إصابات، حتى هذه اللحظة فإن كل الحالات التي تم اكتشافها في مصر لها ارتباط بحالات مصابة من الخارج الداخل، أي أننا ليس لدينا حالات موجودة على الأراضي المصرية دون ارتباط بالسفر".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "جدري القرود لا ينتشر بقوة كورونا، لكنه ينتشر من خلال التواصل اللصيق والمخالطة اللصيقة من شخص مصاب مع أخر غير مصاب، وبالتالي فإن معدلات الانتشار ليست واسعة"