شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا وأجواء مائلة للبرودة والصغرى 8 درجات ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية لتكون الأجواء مائل للبرودة فى الصباح الباكر، مائلة للبرودة ليلا.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء كما يلى : القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة، و شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 08 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 10 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.