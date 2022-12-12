شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقية مع جنوب السودان للتعاون ونقل الخبرات بالنقل النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل المصرية، اتفاقية تعاون فى مجال التعاون ونقل الخبرات فى مجال النقل النهري، بين هيئة النقل النهرى بمصر وهيئة النقل النهرى بجمهورية جنوب السودان.

ووقع الاتفاقية من الجانب المصرى، اللواء مفيد صلاح، رئيس هيئة ميناء النقل النهرى، والزبير زكايو، مدير إدارة النقل النهرى بجنوب السودان، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، على هامش الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل لإعلان إطلاق المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع إنشاء ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

ويشهد المؤتمر المنعقد الآن بالقاهرة، انطلاق العديد من الجلسات الحوارية وهي (تقدم مشروع فيك ميد وطريق التقدم- التعاون الإقليمي في النقل النهري -فرص الإستثمار في بحيرة البرت ونهر ألبرت-تجارب عالمية في مشاريع النقل النهري -ميناء الإسكندرية الكبير بوابة البحر الأبيض المتوسط ) وذلك بحضور الوزراء الأفارقة المعنيين وخبراء النقل النهري بالدول الأفريقية.