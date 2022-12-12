شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: خط السعودية يسمح بالربط مع الخليج بدلا من إنشاء محطات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية له مميزات عديدة بخلاف تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين أهمها السماح لمصر للريط مع دول الخليج.

وأوضحت مشالى خلال موتمر الأهرام الاقتصادي، أنه من بين المميزات الفنية لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية هو إتاحة 3000 ميجا وات على الشبكة المصرية فى وقت الذروة كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء جديده تكلف الدولة مليارات الجنيهات، موضحاً أن هذا المشروع يعتبر الأكبر فى المنطقة.

وأشارت مشالى، إلى أن المشروع يتضمن 3 حزم عبارة عن 300 كيلو متر على نظام DC للتغلب على اختلاف الجهد فى مصر وفى السعودية 900 كيلو متر، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية تشمل إنشاء محطة محولات بدر فى مصر محطة ومحتطين لدى الجانب السعودي، بينما تشمل الحزمة الثالثة الكابل البحري مناصفة بين الجانبين.

وقالت مشالى، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار و800 مليون دولار يتم تقسيمها على الجانبين المصري والسعودى، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى اول مايو 2025 بقدرة 1500 و تشغيل المشروع بالكامل نهاية نفس العام.