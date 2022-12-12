شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تدريب المعلمين على صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية الاستعداد للتدريبات الخاصة على فنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد للثانوى العام، حيث وجهت خطابا للإدارات التعليمية، بشأن الحقيبة التدريبية الخاصة علي أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية وبناء علي التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم لشئون المعلمين بتدريب الموجهين المشاركين في وضع الامتحان الإلكتروني.

وشددت المديريات التعليمية، على ضرورة إبلاغ رئيس قسم التدريب بالإدارات التعليمية بتجهيز قاعات تدريب والتنسيق مع رئيس قسم التعليم الثانوي والموجه العام الأول لإبلاغ المستهدفين من معلمي المرحلة الثانوية.

وقالت المديريات التعليمية، إن المعلمين المستهدفين هم" اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وعلم النفس والدراسات الاجتماعية وكيمياء وفيزياء واللغة العربية وجيولوجيا والأحياء والرياضيات البحته والرياضيات التطبيقية يومين بداية من الغد 13 ديسمبر 2022.