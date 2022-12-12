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التعليم تعلن تدريب المعلمين على صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية الاستعداد للتدريبات الخاصة على فنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد للثانوى العام، حيث وجهت خطابا للإدارات التعليمية، بشأن الحقيبة التدريبية الخاصة علي أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية وبناء علي التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم لشئون المعلمين بتدريب الموجهين المشاركين في وضع الامتحان الإلكتروني.

 

وشددت المديريات التعليمية، على ضرورة إبلاغ رئيس قسم التدريب بالإدارات التعليمية بتجهيز قاعات تدريب والتنسيق مع رئيس قسم التعليم الثانوي والموجه العام الأول لإبلاغ المستهدفين من معلمي المرحلة الثانوية.

 

وقالت المديريات التعليمية، إن المعلمين المستهدفين هم" اللغة الفرنسية  واللغة الإنجليزية وعلم النفس والدراسات الاجتماعية وكيمياء وفيزياء واللغة العربية وجيولوجيا والأحياء والرياضيات البحته والرياضيات التطبيقية يومين بداية من الغد 13 ديسمبر 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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