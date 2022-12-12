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الصحة: انخفاض نسبة ختان الإناث من سن يوم وحتى 9 سنوات إلى 14 %

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن انخفاض نسبة ختان الإناث من سن يوم وحتى 9 سنوات إلى 14 % مقارنتا بعام 2014 .

وكانت الدكتورة فاطمة زناتى المشرف العام على المسح الصحى للأسرة المصرية، قالت إن نسبة الختان انخفضت منذ عام 2014 وحتى عام 2021، من حوالى 22% إلى 14%، أى بما يقرب من 8%، مضيفة أن نسبة الختان المتوقعة "من لديهم النية فى الختان" انخفضت إلى النصف من 56%؜ إلى 27%؜، مما يشير إلى أن هناك تحسن وأن نسبة الختان تقل سنويًا بمقدار 1%. 

وأوضحت أن الـ15 عاما الماضية شهدت تطورا كبيرا فى نسبة الختان، وذلك منذ عام 2005 وحتى عام 2021، وبالتالى وجدنا أن نسبة الختان بين الفتيات من سن 0 إلى 17 سنة انخفض من 28% إلى 12%، كما انخفضت نسبة الختان بين الفتيات لـ19 سنة من 22%؜ إلى 14%؜، أى أن معدل الختان مازال ينخفض سنويا بمقدار 1% فقط.

وكشفت عن أن 84% من الختان يتم على يد مقدم خدمة صحية، أغلبهم أطباء، متمنية أن يؤتى القانون الجديد بثماره ويقضى على جريمة ختان الإناث.

 

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