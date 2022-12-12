شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بالالتزام بمواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بشأن مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها 14 يناير المقبل، مضيفة أن جداول امتحانات صفوف النقل تضعها المديريات والإدارات التعليمية، ويجب مراعاة المواعيد المحددة حرصا على استكمال منهج الترم الأول بأكمله دون حذف أو عدم شرح أجزاء للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات 14 يناير وتستمر حتى 26 من نفس الشهر لتنطلق بعدها إجازة نصف العام الدراسي.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، ردا علي الاستفسارات بشأن الاستعانة بمعلمي المرحلة الإعدادية لسد العجز في المرحلة الثانوية، مؤكدة أنه يجوز نقل معلمي المواد المختلفة للعمل بالمرحلة الثانوية نظرا لاجتيازهم التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين علي المرحلة الثانوية ما عدا معلمي مادتى العلوم والدرسات الاجتماعية لاحتياجهم إلى تغيير مسمى.