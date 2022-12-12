الرقابة الإدارية تبحث مع الأمم المتحدة تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد

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القاهرة - سامية سيد - تعقد هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، اجتماعًا دوليًا للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لبحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ، حول مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها، يومي ١٢ ، ١٣ ديسمبر بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

يتم ذلك بحضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبريدجيت ستروبل شو، رئيس الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلي ٣٠ دولة والعديد من المنظمات الدولية والخبراء الدوليين.

وقالت الهيئة: إذ تؤمن هيئة الرقابة الإدارية بأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد في أوقات الأزمات والطوارئ، لتبادل المعلومات ومواجهة التحديات وبحث أفضل التجارب الناجحة، ومن هذا المنطلق قام مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتماد إعلان شرم الشيخ حول ”تعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها“ خلال القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة من المؤتمر المنعقدة برئاسة مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١، حيث دعا المؤتمر اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي أن يقوم بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع وتحليل المعلومات التي توفرها الدول الأطراف حول أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بالتعاون الدولي.

يتم ذلك في إطار رئاسة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.