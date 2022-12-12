شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم توجه المديريات بالالتزام بمواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بشأن مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها 14 يناير المقبل، مضيفة أن جداول امتحانات صفوف النقل تضعها المديريات والإدارات التعليمية، ويجب مراعاة المواعيد المحددة حرصا على استكمال منهج الترم الأول بأكمله دون حذف أو عدم شرح أجزاء للطلاب.

التضامن تمد فترة تلقى طلبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية حتى 11 أبريل 2023

أكد أيمن عبد المجيد، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي منحت الجمعيات فرصة كبيرة فى توفيق الاوضاع للجمعيات حيثاصدرت قرارًا فى أكتوبر الماضى بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غيرالحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بداية من أكتوبر عام 2022 وتنتهي في 11 أبريل عام 2023، مؤكدا أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وأن اليوم نتحدث عن الطفرة التى شهدتها المجتمع المدنى فى تنمية الموارد، وإعادة استثمارالجمعيات للأموال، مشيرا إلى أن الفرصة الحقيقية للجمعيات فى سرعة توفيق اوضاعها.

الشرطة الإيطالية: مقتل 3 نساء برصاص أحد المسلحين في روما

أعلنت الشرطة الإيطالية، مقتل 3 نساء برصاص أحد المسلحين وإصابة 4 آخرين خلال مشاركتهن فى اجتماع نقابى بمنطقة شمال العاصمة روما.

ونقل موقع "أر تى إي" الإيطالى عن الشرطة الإيطالية، أن كلوديو كامبى (البالغ من العمر 57 عاما) قام بإطلاق النيران على المشاركين فى اجتماع نقابى بمنطقة شمال العاصمة بعد أن سرق السلاح، مشيرا إلى أن أحد النساء التى تم قتلها هى صديقة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1650 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا بحوالي 50 جنيها للجرام لكافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وذلك مع هدوء وتيرة المضاربة في الذهب والتي شهدتها الأسواق الأيام القليلة الماضية، وذلك مع أول تداولات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

وعيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الليلة بالدورى والقناة الناقلة

يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول المصلين.

الأرصاد: شبورة كثيفة الأيام المقبلة.. وتناشد السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بضرورة توخى الحذر خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة، وضرورة القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور .

سقوط 6 أطفال فى المياه المتجمدة غرب إنجلترا.. صور

سقط 6 أطفال في المياه المتجمدة لبحيرة سوليهال في مقاطعة ويست مادلاندز الواقعة بغرب إنجلترا أثناء لعبهم، إثر تهشم الجليد تحت أقدامهم.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مفتش شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز، ريتشارد هاريس، تم ابلاغ الشرطة عن سقوط قرابة 6 أطفال في المياه المتجمدة أمس، وبدأت فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن الأطفال على الفور، وتم إنقاذ 4 منهم، وهم في حالة حرجة.

الصحة تؤكد إصابة أحد مخالطى حالة جدرى القرود المعلن عنها 8 ديسمبر الجارى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تأكيد إصابة مخالط لصيق لحالة جدري القرود (Mpox) التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بإحدى الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، ويجري علاج المريض بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

الزراعة تفرج عن 150 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ79 مليون دولار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يتم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضى تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 79 مليون دولار.

وشمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالى 30 مليون دولار وحوالى 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 2 مليون دولار.

محكمة يابانية ترفض دعوى تعويض لأبناء الناجين من القنبلة الذرية فى ناجازاكى

رفضت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، دعوى تعويض عن الأضرار أقامها أبناء الناجين من القنبلة الذرية بمدينة ناجازاكي، والذين يسعون للحصول على دعم مالي من الحكومة اليابانية.

اشتباك بالضربات واللكمات بين النواب خلال جلسة فى برلمان بيرو.. فيديو

أشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن النواب من قوى سياسية مختلفة نشبت بينهم اشتباكات خلالها ضرب باللكمات، وذلك خلال الجلسة العامة لكونجرس ليما، حيث كان على المشرعين مناقشة الوضع القانوني للرئيس المعزول بيدرو كاستيلو، الذي بدأ بالشتائم والاتهامات المتبادلة، أدى إلى ضربات بين النواب.