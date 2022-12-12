شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول المصلين.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، في ظل نية المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد، خصوصا خلال فترة "عيد الأنوار" اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر الجاري.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.