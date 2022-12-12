شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس فى المهام الأدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية ضوابط تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى المهام الأدائية ضمن تقييمات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الادائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، على أن يقيم الطلاب فى مادة القيم واحترام الآخر وفقا لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم ويسار إليها " اجتياز ولم يجتز".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن مناهج شهرى أكتوبر ونوفمبر لصفوف النقل والتى أدى فيها الطلاب امتحانات الشهرين لن يتم استبعادها من أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول والمقرر انطلاقها يناير المقبل، مشيرة إلى أن أسئلة امتحان الترم الأول سوف تشمل المنهج بالكامل منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية المقررات الدراسية حسب خريطة توزيع المناهج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، ومتدرجة من حيث الصعوبة وتقيس الفهم ونواتج التعلم التى يجب على الطالب اكتسابها حسب طبيعة كل مادة، مشددة على أن تأمين الامتحانات والتصدى للغش ومحاولات تسريب الأسئلة مسئولية المديريات والإدارات التعليمية، كما شددت وزارة التربية والتعليم على اعتماد الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات قبل بدء الاختبارات بوقت كاف لإعلان الطلاب بها، إضافة إلى تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية.