شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة الأيام المقبلة.. وتناشد السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بضرورة توخى الحذر خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة، وضرورة القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة على الطرق خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، حيث تتعرض البلاد لشبورة مائية تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الاثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.