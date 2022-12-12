شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة شهرية والعلاج من مكان التدريب.. تفاصيل حقوق طالب التمريض بسنة الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجبارى الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض، والصادرة بموجب قرار وزير التعليم العالى رقم 4426 لسنة 2022 تفاصيل حقوق طالب الامتياز خلال السنة التدريبية.

وتناولت اللائحة حقوق طالب الامتياز والتي تتمثل فى:-

1- التدريب بمستشفيات معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تتميز بالجودة والكفاءة ويتمتع أعضاء الفريق الصحى بها بالكفاءة والمهنية.

2- أن تحتوى خطة التدريب على تخصصات متنوعة ومتميزة تؤهله لسوق العمل.

3- حضور ورش عمل بشكل منتظم وإتاحة الفرصة لمناقشة بعض الحالات وممارسة الأنشطة العلمية وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية من قبل الكلية وأماكن التدريب بما لا يخل بنظام التدريب.

4- المتابعة والإرشاد والإشراف المباشر والمشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأعضاء يتم اختيارهم من الفريق الصحى بأماكن التدريب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ممن يتمتعوا بالكفاءة المهنية والعلمية والخبرة.

5- الاحترام والتقدير من جميع أعضاء الفريق الصحى بما تقتضيه أعراف الزمالة وأصول المهنة وفى حالة تعرضه لأى مضايقات يرفع ذلك إلى المدير المختص بالمستشفى المعتمد.

6- التمتع بالمزايا المادية والمعنوية والحصول على المكأفاة الشهرية والعلاج من مكان التدريب وفق القواعد التي توافق عليها وزارة المالية.

7- الاطلاع على نتائج التقييم التي حصل عليها شهريا وبنهاية كل دورة ومناقشة السلبيات.