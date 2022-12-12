شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث ينظم ملتقى لوضع حلول للتصنيع الغذائى والدوائى بتكنولوجيا النانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث والدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية – ببرج العرب -الملتقى العلمي الأول للمركز القومي للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وبالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وذلك فى إطار التعاون والتكامل والشراكة ما بين الجهات البحثية ومجتمع البحث العلمى ومتابعة كل جديد فى العلم يخدم المجتمع والصناعات التطبيقية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويعقد الملتقى تحت عنوان: "التقنيات الحديثة للكبسلة الدقيقة وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة والتحول للأخضر "في الفترة من 20-22 ديسمبر 2022م في القاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث. وذلك بحضور عدد من المتخصصين والعلماء من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات والشركات المختصة في تقنية النانو الصناعية والمعملية، والجهات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والألبان والصناعات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، لإيجاد حلول والتوسع فى الإنتاج المحلى عالى الجودة، بديلا عن الاستيراد.

وقالت رئيس الملتقى الدكتورة منال محمد رمضان رئيس وحدة الكبسلة الدقيقة والتجفيف بالرذاذ بالمركز القومي للبحوث، إن الفعاليات سوف تتناول الموضوعات التطبيقية التالية: أشكال وطرق تصنيع وقياس وتحديد خصائص المواد النانوية، مع بيان أهم تطبيقاتها فى مجال الغذاء والدواء والاستفادة من المواد الطبيعية الفعالة والأنشطة حيويا باستخدام تقنيات النانو الحديثة والكبسلة لإنتاج أغذية وظيفية وأخرى معززة بالمستخلصات الطبيعية من مصادر نباتية أو حيوانية أو بحرية بطرق مبتكرة، الكبسلة الميكروميترية لبكتيريا البروبايوتيك وتطبيقاتها في الغذاء، وتقنيات التعبئة الذكية نحو الاستدامة والتحول الاخضر لمنتجات آمنة صحية. وأيضا تقنية استخدام المغذيات النانوميترية لتوصيل الأدوية لهدفها المرجو، كذلك الوقاية والعلاج من بعض الأمراض غير السارية بالمستحلبات الطبيعية النانوميترية وتطبيقات نانو تكنولوجية جديدة لتحسين وسلامة الأغذية ضد أخطار السموم الفطرية. علاوة على تطبيق تقنية الكبسلة الدقيقة للفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية واستخدام بروتين الشرش في كبسلة المركبات الحيوية بطرق مختلفة.

وسوف يشهد الملتقي مشاركات من قبل علماء وأساتذة وخبراء حول أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو، نقاشات علمية وفنية وورش عمل ستتضمن التدريب على تطبيق تقنية النانو مع عرض أحدث أبحاثهم التطبيقية المتعلقة بمجال النانو تكنولوجى.

ويهدف الملتقي لفتح آفاق للتعاون العلمي بين الباحثين وكذلك مع الشركات والمصانع لربط العلم مع الصناعة الخضراء الآمنة المستدامة، والتعرف علي المقترحات والحلول لمشكلات التصنيع الغذائي والدوائي، واقتحام مجال تكنولوجيا الكبسلة الدقيقة وتكنولوجيا النانو وفن التعبئة الذكية للمنتجات المختلفة.