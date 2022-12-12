شكرا لقرائتكم خبر عن مرض خطير يصل لبتر العضو المصاب.. بروفيسور مصرى بالخارج يكشف طرق اكتشاف المايستوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور أحمد فحل، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم ومدير مركز المايستوما محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول"، حيث عقدت المحاضرة ضمن نشاطات قطاع الدراسات العليا بكلية الطب وجامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. علي الأنور عميد كلية الطب، ود. أسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمام جامعة عين شمس باستضافة أساتذة دوليين في مجالات مختلفة لعرض كل ما هو جديد في مجالي الأبحاث الطبية والرعاية الصحية كأحد اهم الأولويات التي تميز جامعة عين شمس ضمن صفوف الجامعات الأولي في المجالات الطبية والصحية علي المستويين المحلي والدولي، وبما يحقق رؤية مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر.

وقدم د. أحمد فحل، محاضرة تناولت الجوانب المختلفة للمرض، انتشاره، طرق التشخيص، برامج التوعية التي قام بها مركز المايستوما في أماكن انتشار المرض، طرق العلاج، العوامل المختلفة التي تزيد من خطورة انتشار المرض، والأبحاث الحديثة في مجال المايستوما التي تناولت جوانب مختلفة منها طرق تشخيص حديثة للمرض، أدوية حديثة لعلاج المايستوما، ودراسة العلاقة الجينية بالمرض.

كما تحدث عن بعض المشاكل التي يعاني منها المرضي المصابين بمرض المايستوما في السودان والتي قد تصل إلي بتر العضو المصاب في بعض الأحيان، مع عرض لبعض دراسات الحالة لحالات تم التعامل معها داخل مركز المايستوما.

وفي النهاية عرض قصة نجاح المركز في تحقيق تعاون دولي علي كافة المستويات والتي تسمح بتدريب جيل جديد من الباحثين لتحقيق اعلي مستويات الكفاءة في المجالات المختلفة داخل المركز، وأوضح أيضا أن المركز أصبح مقصدا للعلاج لحالات كثيرة من دول مختلفة خارج السودان تتضمن دول افريقية، وأسيوية.

وعرض أعضاء هيئة التدريس بأقسام الجراحة، جراحة التجميل، الصحة العامة، الصدر، والميكروبيولوجي بكلية الطب وقسم الميكربيولوجي بكلية العلوم مجموعة من الأسئلة والمناقشات حول موضوعات مختلفة متعلقة بمحاضرته ووضع المرض في ضوء خبرتهم في هذا المجال والتعرض لحالات متعلقة بالأمراض الفطرية.

وتناولت المناقشات موضوعات مختلفة مثل طرق العلاج، الأدوية الحديثة لعلاج الحلات في مركز المايستوما، مقاومة مضاد الفطريات، مدة العلاج، نسبة نجاح محاولات العلاج للحالات المختلفة، برامج التوعية في القري المصابة، التحديات التي تواجه فريق عمل المركز في تطبيق طرق الوقاية من المرض، وبعض التقنيات الواجب تطبيقها اثناء الجراحات المتعلقة بهذا المرض.

واستمرت هذه المناقشة لوقت كبير لتعكس اهتمام أعضاء هيئة التدريس بهذا المرض لأهميته الكبيرة في المنطقة ولضرورة الوعي الكامل بمثل هذه الحالات لسرعة تشخيصها، لأنه كلما توصل المعالج الي التشخيص المبكر ازدات فرصة علاجه بدون اي تعقيدات صحية أخري كما تناول أ.د أحمد فحل اثناء المحاضرة.

شملت المناقشة ايضا استفسارات متعلقة بالجوانب البيئية التي تساهم في انتشار المرض في السودان حيث أعطي بروفيسور فحل الكلمة للدكتور عبدالله سامي الذي سبق وأن قدم أبحاث علمية في نفس المجال بالتعاون مع مركز المايستوما بالسودان، جامعة كانسس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومركز الأبحاث الطبية بروتردام بهولندا ليعكس الدور الذي تساهم به بعض العوامل البيئية المختلفة في انتشار المرض وتقديم اول خريطة تحدد أماكن انتشار المرض في السودان لتعكس أحد مساهمات جامعة عين شمس في هذا المجال.