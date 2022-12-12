وزير التموين يشاهد فيلما تسجيليا عن مدينة الذهب بمعرض المشغولات والمجوهرات

القاهرة - سامية سيد - نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات احتفالية كبيرة بمشاركة وفود عربية وأجنبية ولفيف من كبار العارضين المشاركين فى معرض نيبو فى نسخته الثانية، بحضور الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومنتجى وموردى الذهب والمجوهرات فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية فى مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

وشملت الاحتفالية عرضًا للذهب والمجوهرات بأحدث التصميمات من جانب الشركات العالمية، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن مدينة الذهب بكافة مكوناتها، وكذلك اعلان اسماء الفائزين وتسليم الجوائز للمتسابقين ضمن مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية.

وأكد الوزير أن تنظيم معرض نيبو للذهب والمجوهرات يأتى تحت الرعاية الكريمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و أنالتعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية ممثل فيالشعبة العامة للذهب والمجوهرات وكذلك مصلحة الجمارك المصرية والتى قامت بإتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل دخول وخروج الدهب الخاصبالعارضين، أدى كل ذلك إلى نجاح تنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة.

كما قدم المصيلحى الشكر لكافة الضيوف والوفود العربية والأجنبية والافريقية المشاركة فى المعرض وفى الحفل من دول (تركيا وايطالياوفلسطين والامارات والسعودية ولبنان وتونس والجزائر وسوريا، والهند، وجنوب افريقيا ولغيرها من الدول المشاركة، كما قدم الشكر للشعبةالعامة للذهب والمجوهرات ومصلحة الجمارك المصرية والشركة المنظمة للمعرض وكذلك الشكر لمصلحة الدمغة والموازين.

واختتم المصيلحى كلمته بأهميته استمرار روح التعاون والعمل الجاد والدؤوب حتى يمكن استكمال منظومة العمل فى مجال صناعة الذهبوالمجوهرات وسيتم خلال الفترة القادمة تنظيم معارض واحتفاليات اخرى وإقامة مشروعات مهمة فى مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

ومن الجدير بالذكر أن افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات فى نسخته الثانية الدولية يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2022، وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية ويحظى المعرض بمشاركة 35 عارضاً دولياً من مختلف الأسواقالعالمية وأكثر من ٥٠٠ مشترى من أسواق الشرق والأوسط وإفريقيا، وتأتى هذه المشاركة الدولية الكبيرة كونها مؤشر على استمرار تطورالمنتج المصرى فى إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية وتم توزيع الشهادات على المتسابقين وتسليم الجوائز للفائزين.