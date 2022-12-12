"القومي للإعاقة": نعمل على بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية العاملة بمجال الإعاقة

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، صباح اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، فعاليات ورشة عمل "بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة".

وتهدف ورشة العمل إلى رفع قدرات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة على التشبيك وبناء التحالفات وتصميم استراتيجية تطوير العلاقات مع الشركاء المحتملين لكل جمعية، هذا بجانب إعداد وتجهيز ملف الدعوة والتشبيك وعقد الشراكات.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الورشة تأتى فى اطار التعاون بين المجلس ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، ووفقا لأهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 وفى إطار قيام المجلس باختصاصاته ومهامه التى نص عليها القانون والتى تشمل عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والورش التدريبية وورش العمل بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع بحقوقهم وواجباتهم وكذلك دور المجتمع نحوهم.

ورأت المشرف العام على المجلس، أن هذه الورشة وعنوانها تعد من أهم الورش التدريبية التى تستهدف المشاركة فى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الجمعيات المشاركة باعتبارهم شركاء فى تنمية الوطن وجزء فعال داخل مجتمعه .

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، خلال فعاليات الورشة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بقضايا وأدوار الاشخاص ذوى الإعاقة وتأكيده الدائم على ضرورة دمجهم وتمكينهم فى كافة المجالات، والتحية والتقدير الموصول للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية على رعايتها للمبادرات الخاصة بتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة لا سيما الفتيات ذوات الإعاقة.

جدير بالذكر أن الورشة يقوم بالتدريب فيها الدكتورة وفاء عطية، ماجستير ريادة الاعمال والعلوم السياسية والخبيرة فى مجال العمل مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة واستشارى الدعوة والتطوير المؤسسي، وأن الورشة تعقد فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى.