شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل مقرر لجنة التربية النيابية بالبرلمان اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الإثنين، الدكتور القس إدكار طرابلسي، عضو البرلمان اللبناني الإنجيلي، ومقرر لجنة التربية النيابية.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالدكتور القس إدكار طرابلسي، معبرًا عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى عمق العلاقة القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني، كما عرض "زكي" نشاط الطائفة الإنجيلية في مصر من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس في جميع أنحاء الجمهورية، وأبرز أنشطة الهيئة الإنجيلية، ومشاركاتها في جميع المبادرات الرئاسية، وقال رئيس الإنجيلية: "نصلي من أجل استقرار لبنان العزيزة، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبناني".

كما أشاد "طرابلسي" بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية، واعتزازه بدورهما الوطني في خدمة المجتمع المصري، وقال النائب اللبناني: "تربطني علاقة محبة تاريخية مع الكنيسة الإنجيلية في مصر، كما أؤمن بالدولة الوطنية ومصر تقدم نموذجًا، قيادة وشعبًا، وما يميز الشعب المصري هو التلاحم الوطني الحقيقي المتأصل في وجدان الجميع؛ والحياة الدينية في مصر مستقرة".