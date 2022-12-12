شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بطور سيناء لتوفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء، ملتقى توظيف، بحضور اللواء خالد متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين، وسيد عوض عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة النقل بالمجلس، وإبراهيم سالم جبلي شيخ قبيلة المزينة بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسلم "الوزير"خلال الملتقى 19 عقد عمل لذوي الهمم، و28 وثيقة تأمين على الحياة جديدة لعمالة غير منتظمة بقيمة 200 ألف جنيه لكل عامل، وذلك ضمن مجموعة من الوثائق يتم التجهيز لتسليمها قريبا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين ورعايتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وحرص الوزير على مصافحة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، واستلام طلباتهم وأرقام هواتفهم بنفسه، للتواصل معهم، وللتأكد من استلام فرص العمل، وطمأنهم بأن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة لمواطنينها.

وخلال هذا الملتقى الذي يأتي في إطار جولات وزير القوى العاملة بالمحافظة، التي بدأها أول أمس السبت، جرى الإعلان فيه عن المئات من فرص العمل، توفرها شركات خاصة، وفنادق بالمحافظة، وأكد "الوزير" لمنظمي الملتقى من مديرية القوى العاملة بالمحافظة والشركات الخاصة بأهمية المصداقية، وتحري الدقة في تلك الفرص، ومتابعة استلامها للراغبين في العمل، كما حث الشباب على الإقبال على العمل في القطاع الخاص.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، عن أسماء ذوي الهمم الذين سلمهم الوزير عقود عمل وهم: أحمد محمود هاشم عيد القادر، ونرمين جمال محمود ابوالمعاطى، وأحمد السيد عبدالله محمد، ودنيا محمد نجاح محمود فكري، وفادية عادل محمد شلبي، وأحمد مجدى محمد إبراهيم، وسارة محمود سليمان سلامة، وأحمد ممدوح عبد المجيد أحمد، وعلى مصطفي عوض عبدالعال، ورشا عبدالجليل عبدالمجيد، و حسين موسى حسين موسى، وأحمد سليم محمد مرض، ومحمد سلطان عبدالمجيد ، ومحمد عبدالرحمن محمد، وإسلام سمير عبدالحميد دراز، وعادل عمر سعيد عمر، ومحمود محمد المهدى، وندى محمد عبدالله، وأمنية صبري سلامة.

كما نشر" البيان" أسماء بعض من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، من ضمن المسجلين بالمديرية، والذين سلمهم الوزير وثائق التأمين على الحياة اليوم وهم: أحلام فتحى منصور برعى، وليلي التميمي غريب محمد، وفاطمة محد عبد الحليم موسي، وأسماء أحمد حسن محمود، وفتحية عبد الحليم محد سالم، وفاطمة إسماعيل محد على، وإبتسام محمد محمد رمضان، وحميدة على يحيي عبد الله، وإيمان أبو عيسي إبراهيم على، وسماح البندارى سليمان، وحنان صلاح رمضان الدامى، وأحمد محمد عبد العليم احمد راشد، وأحمد عبد الله سليم خالد ،وعبده شعبان عبد الموجود محمد، وباسل ناجح باسل منصور، والبحراوى ناجح باسل منصور، ومحمد رشدى جعفر يس، وخالد فتحى عبد الراضي محمد، وأحمد فرج فوزى محمد، ومحمد محمود توفيق إسماعيل، وأحمد محمد أحمد محمد خليفة، وحمادة عبد الفتاح صادق محمد، وسيد عويس د سعداوى، وعلاء محمد مجاهد عيد، وأحمد دسوقى عبد القوى، واحمد حمدى سيد حسان، وحميده محمد حميدة عبد السلام، وأحمد محمد حميدة عبد السلام.



ملتقى التوظيف بطور سيناء



وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بطور سيناء



افتتاح ملتقى توظيف بطور سيناء