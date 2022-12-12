شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليابانى بالقاهرة: قدمنا 240 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الياباني، إن مصر تمتلك وفرة في الغاز الطبيعي، ولديها أيضا مصادر للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأضاف: "عدت إلى مصر بعد غياب 40 عاما، وسررت بأنها أصبحت دولة ذات فائض في الطاقة"، وأعرب عن تقدير اليابان بشدة دور مصر في التحول كمركز إقليمي للطاقة.

وشدد السفير الياباني خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، على أن اليابان تساههم بنشاط في جهود التحول للطاقة الخضراء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذلك تعاونت مع الحكومة المصرية في إنشاء مركز تميز وقدمت حوال 20 خبيرا من جايكا لتدريب العناصر الإدارية، وتعمل على مشروع تجريبي، للأجهزة المنزلية الموقرة للطاقة، مثل مكيفات الهواء اليابانية عن طريق جايكا.

تابع : كما تقوم الشركات اليابانية باجراء مسح ودراسة بحثية في قناة السويس التي تعد مركزا عالميا ولوجيستيا في تزويد السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي بهذا الوقود الأخضر.

وقال السفير الياباني في مصر، إن اليابان قدمت لمصر، 240 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع الطاقة الذي تنفذه الحكومة المصرية، كما تقوم الشركات اليابانية، بالعمل علي خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى السعودية حاليا.

وذكر أن اليابان هي أكبر الدول التي تقوم بأكثر الأعمال تقدما في الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه بعد مؤتمر المناخ قدمنا مشروعا لطاقة الرياح على نطاق واسع.

تابع: "أما في مجال إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، فنعمل على مشروع توليد الطاقة من تكنولوجيا البطاريات الفائقة، وياك تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة في كوم أمبو".

وفي مجال النقل والمركبات، فترى اليابان تعميم المركبات الهايبر، بالإضافة إلى التعاون في مجال المركبات الكهربائية حسب وضع البلاد، مشيرا إلى أن الاستثمارات اليابانية في تضاعفت خلال العام الماضي.