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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع إعداد الجدوى للممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل الاجتماع الوزاري الأول لإعداد الجدوى الإقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط "Kick-off Ministerial Meeting for Teasibility Study Phase 2 of"، بحضور وزراء النقل بدول حوض النيل ومنظمة الكوميسا ومفوضية البنية التحتية التابعة للاتحاد الأفريقي.
وسيشهد المؤتمر انطلاق العديد من الجلسات الحوارية وهي (تقدم مشروع فيك ميد وطريق التقدم- التعاون الإقليمي في النقل النهري -فرص الاستثمار في بحيرة البرت ونهر ألبرت-تجارب عالمية في مشاريع النقل النهري -ميناء الإسكندرية الكبير بوابة البحر الأبيض المتوسط ) وذلك بحضور الوزراء الأفارقة المعنيين وخبراء النقل النهري بالدول الأفريقية.
انطلاق اجتماع اعداد الجدوى الإقتصادية للممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
انطلاق اجتماع اعداد الجدوى الإقتصادية للممر الملاحى