شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف حقائق مهمة عن تطعيم شلل الأطفال بتلقى المضاد الحيوى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تلقى المضاد الحيوى لا يمنع التطعيم الخاص بشلل الأطفال ولا يؤثر عليه، كما أن الكورتيزون في شكل بخاخة أو دهان أو سبراى لا يمنع من التطعيم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيم يمكن أخذه مع أى لقاح فى نفس الوقت أو قبله أو بعده، دون الحاجة لأى فترات زمنية فاصلة بما في ذلك لقاح الروتا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد قالت إنه تم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سنويًا، لتقوية مناعة الأطفال الأقل من 5 سنوات ضد هذا الفيروس.

وتتمثل أماكن التطعيم فى التطعيم من خلال فرق ثابتة، بالإضافة إلى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.