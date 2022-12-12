شكرا لقرائتكم خبر عن "ترعة المريوطية" تغطية أجزاء جديدة لإنشاء ممشى سياحى ومواقف سيرفيس.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الري، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية؛ لإنشاء ممشى سياحي وساحات انتظار ومواقف سيرفيس حضارية وأكشاك ومطاعم نموذجية للشباب، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات حيوية خلال أعمال المرحلة الأولى من المشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

-تنقسم المرحلة الثانية من مشروع تطوير ترعة المريوطية إلى 3 أجزاء، في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري.

-يقع الجزء الأول من المرحلة الثانية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل بطول 600م2، تم تغطيته بالكامل بنسبة إنجاز 100%، ليشمل بعد ذلك موقف سيرفيس حضاري ومحطة للأتوبيس الترددي الجديد BRT.

-يقع الجزء الثاني من المرحلة الثانية في المنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والدكتور لاشين بطول 720م2 تقريبا، تم تغطيته بالكامل بنسبة إنجاز 100%، للبدء في إنشاء ساحات انتظار وموقف سيرفيس حضاري ومحلات ومطاعم نموذجية.

-يقع الجزء الثالث من المرحلة الثانية في المنطقة المحصورة بين شارع الدكتور لاشين ومناطق الشيشيني والطريق الدائري، بطول 600م2، يشهد الآن أعمال تكريك ورفع مخلفات وتطهير للمجرى المائي بنسبة تنفيذ تصل إلى 40%، للبدء في تدبيش الترعة وإنشاء ممشى سياحي.



أعمال تطوير وتأهيل ترعة المريوطية



أعمال تكريك ورفع مخلفات وتطهير المجرى المائي للترعة