تمويل 977 مشروعا بـ100 مليون جنيه وتوفير 3405 فرص عمل بمطروح.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية كبرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فى مجال توفير فرص عمل ودعم مشروعات صغيرة، حيث تم تمويل 977 مشروعا بإجمالي 95.1 مليون جنيه وتوفير 3405 فرص عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ومن خلال إدارة تنمية القرية، تم تمويل 86 مواطنا من خلال قروض صندوق التنمية المحلية بإجمالى مبلغ 508 آلاف جنيه، قروض مشروعك لعدد 39 بمبلغ 2.188 مليون جنيه.

وبشأن قروض تمويل صندوق تمويل تنمية المراعي والثروة الحيوانية، تم تمويل 72 مستفيدا بـ2,576 مليون جنيه، وقروض من صندوق مشروع المرأة لـ15 سيدة مستفيدة، كما تم توفير وظائف لـ2271 شخصا من خلال قاعدة بيانات تشغيل القوى العاملة، ومن ذوي القدرات الخاصة (155 مسجل -31 معين).

وفي مجال العمالة غير المنتظمة بمركز ومدينة العلمين الجديدة بعدد 10 آلاف عامل، فقد تم استخراج 4890 بطاقة رقم قومي بإجمالي مبلغ 293 ألف جنيه ومنح شهادة صحية واجتماعية لـ736 عاملا بمبلغ 2.3 مليون جنيه، ومنح دورية واستثنائية لعدد 110 آلاف عامل بإجمالى 54.7 مليون جنيه.



