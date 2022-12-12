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رسوم التقدم لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى، نقدم فى التقرير التالى رسوم الاختبارات لطلاب الشهادات العامة 2023.

ـ يتم دفع الرسوم من خلال فورى ومكاتب البريد.

ـ رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، 158

ـ رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الأولى والثانية 210 جنيهات.

ـ رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

 ـ رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات 2023، 208 جنيهات.

- رسوم امتحانات المنازل ثانوي عام للصف الأول والثانى 200 جنيه.

ـ رسوم امتحانات المنازل للثانوي الفني للصفين الأول والثانى 400 جنيه.

ـ رسوم امتحانات المواد القومية لطلاب الشهادات الدولية 1500جنيه.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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