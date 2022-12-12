شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تسويق 343 ألف قنطار قطن بأسعار تجاوزت 8200 جنيه للقنطار في مزاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن، حول أسعار قنطار القطن، اليوم الأحد، من خلال مزاد علني في 8 محافظات للتداول على المحصول حيث تم بيع كل كميات القطن وقدرها 343 الف قنطار وتشمل كل الاصناف بجميع المحافظات .

وبلغت اسعار الاصناف "جيزة 92 بدمياط بسعر 6600 جنيه - جيزه 86 بالبحيرة بسعر 6200 - جيزه 97 بمحافظات المنوفيه والغربيه 7000

- جيزه 94 بمحافظات الدقهليه والشرقيه وكفرالشيخ وصل 7500

- جيزه 96 بكفرالشيخ السعر وصل 8200 جنيه

وقال "عبدالعظيم" أنه سوف يتم بداية من صباح الغد نقل الأقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج وذلك لفصل القطن الشعر عن البذرة حيث يستخدم القطن الشعر لإمداد المغازل المحلية بالمادة الخام كبديل لاستيراد الشعر الخام ونقل البذرة التجارى إلى المعاصر للمساهمة فى سد الفجوة من الزيوت النباتية والأعلاف.

واضاف وكيل مركز البحوث الزراعية أن المنظومة الجديدة لتسويق القطن حققت للمزراعين مردود اقتصادى كبير سوف تسهم في مستوى معيشتهم كما تشجعهم على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن الموسم القادم.