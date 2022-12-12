شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ترخيص محال تخمير الألبان.. استخدام مادة صديقة للبيئة فى عمليتى الحفظ والتبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المحافظات التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، ومن بين الأنشطة التى تخضع للقانون هو محل بيع وفرز وتخمير الألبان ومنتجاته.

ووفقا للقانون يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة نشاط بيع وفرز وتخمير الألبان ومنتجاته، مع الالتزام بتوافر عدد من الاشتراطات الخاصة على النحو التالى:

1. لا يجوز إجراء عملية البسترة بالمحل، إلا إذا خصص مكان لها بعيدًا عن الأمكنة الأخرى.

2. يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجاتذ أو أى شكل من أشكال التغطية المناسبة.

3. تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة فى درجة حرارة لا تزيد عن -5 مئوية.

4. الاقتصار على استخدام مادة صديقة للبيئة فى عمليتى الحفظ والتبريد.

5. تجميع الشرش فى خزان أو حاويات محكمة وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منه بطريقة آمنة بيئيًا.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.