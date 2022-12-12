شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات وزارة الزراعة لموسم زراعة القمح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدشين غرفة عمليات لمتابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد لحل جميع المشاكل التى تواجه مزارعى القمح فى جميع محافظات مصر المختلفة للحصول على أعلى إنتاجية، وتجنب الإصابة بالأمراض.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- الهدف هو دعم المزارعين لتقليل الفاقد من المحصول نتيجة مشاكل مرضية مثل أمراض الأصداء، وخاصة مرض الصدأ الأصفر أو مشاكل فى العمليات الزراعية مثل مواعيد الزراعة المناسبة مواعيد الرى وإضافة التسميد ومواعيد الحصاد أو مشاكل حشرية مثل حشرات المن وحشرة النفاسيا ودبور الحنطة المنشارى .

2- الاستعداد للتغيرات المناخية وتقليل الآثار السيئة لها سواء نوبات الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو وجود الحشائش وطرق المكافحة المناسبة لها سواء الحشائش رفيعة الأوراق أو عريضة الأوراق.

3- تشكيل غرفة العمليات تضم ممثلين من معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث المحاصيل الحقلية - معهد بحوث وقاية النباتات، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة - المعمل المركزى لبحوث الحشائش - الإدارة المركزية لمكافحة الأفات - الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

4- سيتم استقبال المشاكل التى تواجه مزارعى القمح وعرضها على التخصصات المختلفة للوصول إلى التوصيات المناسبة لهذه المشكلة فى أسرع وقت.