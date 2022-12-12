أخبار مصر

الفراولة والجو البارد ليلاً.. أهم المعلومات لعدم تأثر المحصول

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة والجو البارد ليلاً.. أهم المعلومات لعدم تأثر المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول الطقس البارد أو شديد البرودة يبدأ حدوث نقص فى إمدادات عنصري الكالسيوم والبورون لنبات الفراولة، ويحدث أحيانا ظهور مكثف من الأعراض و احتراق فى حواف أوراق الفراولة وتشوهها، ويمتد للثمار فيشوهها .

 

وتزيد الأعراض في وجود عدد من العوامل:

 

1- الحرارة المنخفضة ولمدة طويلة خاصة خلال التلقيح ونمو الثمار.

2- حدوث الصقيع.

3- الإفراط في السماد النتروجيني “الأزوتي”.

4- الأمطار أو الندى الغزير والتي قد تؤدي إلى تخفيف سوائل ميسم الزهرة وبالتالي تؤثر سلبا في ضعف التلقيح فتتشوه ثمار الفراولة لاحقا.

5- عدم انتظام درجات الحرارة والإضاءة اثناء نضج ثمار الفراولة.

6- جفاف التربة.

7- زيادة استخدامات منظمات النمو.

 

يوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ضرورة تنفيذ عدد من التعليمات:

 

1- سرعة تكثيف إضافة عنصري الكالسيوم والبورون عن طريق الرش الورقي أو إضافة أرضية "منفردة" بالتبادل مع عنصري البوتاسيوم والماغنيسيوم.

2- تخفيف إضافة الآزوت.

 3- اتزان فى معدلات الري.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا