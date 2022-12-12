شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة والجو البارد ليلاً.. أهم المعلومات لعدم تأثر المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول الطقس البارد أو شديد البرودة يبدأ حدوث نقص فى إمدادات عنصري الكالسيوم والبورون لنبات الفراولة، ويحدث أحيانا ظهور مكثف من الأعراض و احتراق فى حواف أوراق الفراولة وتشوهها، ويمتد للثمار فيشوهها .

وتزيد الأعراض في وجود عدد من العوامل:

1- الحرارة المنخفضة ولمدة طويلة خاصة خلال التلقيح ونمو الثمار.

2- حدوث الصقيع.

3- الإفراط في السماد النتروجيني “الأزوتي”.

4- الأمطار أو الندى الغزير والتي قد تؤدي إلى تخفيف سوائل ميسم الزهرة وبالتالي تؤثر سلبا في ضعف التلقيح فتتشوه ثمار الفراولة لاحقا.

5- عدم انتظام درجات الحرارة والإضاءة اثناء نضج ثمار الفراولة.

6- جفاف التربة.

7- زيادة استخدامات منظمات النمو.

يوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ضرورة تنفيذ عدد من التعليمات:

1- سرعة تكثيف إضافة عنصري الكالسيوم والبورون عن طريق الرش الورقي أو إضافة أرضية "منفردة" بالتبادل مع عنصري البوتاسيوم والماغنيسيوم.

2- تخفيف إضافة الآزوت.

3- اتزان فى معدلات الري.