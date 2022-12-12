شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة فى ثوبها الجديد.. شاهد شوارع المحافظة بعد خطة التطوير الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق والنقل، في إحداث تطوير شامل لعدد كبير من الطرق والشوارع ما بين رئيسية وفرعية في مختلف المراكز والمدن والأحياء، شمل أعمال رصف وتوسيع للشوارع وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز الشوارع التي تم تطويرها في محافظة الجيزة.

-رفع كفاءة ورصف وتجميل سور حدائق الأهرام بطريق الفيوم بطول 5كم، بتكلفة 2.9 مليون جنيه.

-تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق اللبيني بدءا من شارع الكوثر حتى أسفل الدائري الجنوبي بطول 5.2كم ومتوسط عرض 34م بتكلفة 51.97.

-تطوير ورصف نفقي الهرم وفيصل بمحور اللبيني بتكلفة 5 ملايين جنيه.

-تقوية وإعادة رصف شارع زغلول بدءا من شارع الهرم حتى محطة الصرف الصحي الحلزونية، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

-تقوية وإعادة رصف المريوطية الشرقي والغربي في المسافة بين الهرم وفيصل، بتكلفة 24 مليون جنيه.

-رصف وتطوير شارع ترعة السيسي بطول 2كم ومتوسط عرض 18م بتكلفة 11 مليون جنيه.

-رصف وتبليط بعض الشوارع بمنطقة إمبابة بتكلفة بلغت 11.5 مليون جنيه.

-رفع كفاءة وإعادة رصف شارع الطيار فكري بدءا من طريق كورنيش النيل حتى شارع محمد حجازي بطول 900م ومتوسط عرض 16م بنطاق حي شمال الجيزة، بتكلفة 5.8 مليون جنيه.

-تطوير شارعي البحر الأعظم والنيل السياحي بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

-تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف شارع مراد بدءا من كوبري الجيزة المعدني وحتى مبنى مجلس الدولة بطول 2.5كم ومتوسط عرض 34م، بتكلفة بلغت 20.8 مليون جنيه.

-تطوير طريق المنصورية بطول 7كم بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض، بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه.

-تطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كم بتكلفة 25 مليون جنيه

-استكمال تقوية وإعادة رصف الطريق من متحف ميت رهينة مرورا بمركز الشباب وحتى مركز الشرطة بمركز ومدينة البدرشين بطول 2.5كم ومتوسط عرض 15م، وذلك بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه.

-تقوية وإعادة رصف شارع ترعة السواحل بدءا من شارع الغاز حتى السنترال بالوراق بطول 1.6كم ومتوسط عرض 19م بنطاق حي الوراق، بتكلفة بلغت 10.2 مليون جنيه.

-تطوير وإعادة رصف شارع عثمان محرم بدءا من شارع الهرم حتى مكتب صحة الكنيسة بطول 3كم ومتوسط عرض 21م، بتكلفة 25 مليون جنيه.

-رفع كفاءة وإعادة رصف بعض القطاعات المعيبة بشارع ترسا بحي الطالبية، بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه بحي الطالبية.

-تطوير وتجميل محيط ميدان الرماية والمنطقة الأثرية والمنصورية مع حدائق الأهرام القديمة، بتكلفة بلغت 8.2 مليون جنيه تقريبا.

-رصف امتداد طريق سقارة السياحي بالبدرشين بطول 600م وعرض 14م، بتكلفة بلغت 7.4 مليون جنيه.

-تقوية وإعادة رصف طريق غيضان بدءا من الزيدية حتى طريق المريوطية بطول 3كم ومتوسط عرض 12م بنطاق مركز ومدينة أوسيم، بتكلفة 13.7 مليون جنيه.

-تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف شارع التحرير بدءا من شارع السودان حتى ميدان الجلاء في الدقي بطول 3.2كم ومتوسط عرض 32م، بتكلفة 24 مليون جنيه.

-استكمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض المتفرعات من شارع مراد والنيل السياحي، بتكلفة 16 مليون جنيه.

-تقوية وإعادة رصف طريق المعتمدية بأرض اللواء بدءا من أسفل الدائري حتى طريق ترعة الزمر مارا بشارع ترعة المجنونة بطول 1.8كم ومتوسط عرض 21م، بتكلفة 12.5 مليون جنيه.



تطوير طريق المنصورية



تطوير ورصف شارعي البحر الاعظم والنيل السياحى



تطوير شارعي البحر الأعظم والنيل السياحى



رصف متفرعات شارعي النيل ومراد



تطوير بعض ميادين المحافظة



تطوير ورصف طريق اللبيني