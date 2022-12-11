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مواصفات امتحان الترم الأول لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023. 

 

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، أن زمن امتحان اللغة العربية ساعتان ونصف، ويتضمن الامتحان مستويات معرفية منقسمة إلي 6 درجات فهم وتذكر، و10 درجات للمستويات المعرفية، و8 درجات للمستويات العليا، وأن المجموع الكلي للمادة 30 درجة. 

 

مواصفات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي:

 

- الاستماع: رقم السؤال الأول (محرر من المحتوي) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة. 

 

- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات. 

 

- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوي) بـ5 درجات والسؤال الرابع (نص معلوماتي محرر من المحتوي بـ4 درجات. 

 

- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس (شعر محرر من المحتوي بـ3 درجات.

 

-النحو : السؤال السادس بـ5 درجات.

 

-الخط: السؤال السابع بدرجتين.

 

- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات. 

 

مواصفات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي:

 

- الاستماع: السؤال الأول (محرر من المحتوي) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة. 

 

- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات. 

 

- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوي) بـ5 درجات والسؤال الرابع (نص معلوماتي محرر من المحتوي بـ4 درجات. 

 

- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس (شعر محرر من المحتوي بـ3 درجات.

 

-النحو : السؤال السادس بـ5 درجات.

 

-الخط: السؤال السابع بدرجتين.

 

- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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