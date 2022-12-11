شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان الترم الأول لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، أن زمن امتحان اللغة العربية ساعتان ونصف، ويتضمن الامتحان مستويات معرفية منقسمة إلي 6 درجات فهم وتذكر، و10 درجات للمستويات المعرفية، و8 درجات للمستويات العليا، وأن المجموع الكلي للمادة 30 درجة.

مواصفات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي:

- الاستماع: رقم السؤال الأول (محرر من المحتوي) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة.

- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات.

- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوي) بـ5 درجات والسؤال الرابع (نص معلوماتي محرر من المحتوي بـ4 درجات.

- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس (شعر محرر من المحتوي بـ3 درجات.

-النحو : السؤال السادس بـ5 درجات.

-الخط: السؤال السابع بدرجتين.

- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات.

مواصفات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي:

- الاستماع: السؤال الأول (محرر من المحتوي) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة.

- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات.

- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوي) بـ5 درجات والسؤال الرابع (نص معلوماتي محرر من المحتوي بـ4 درجات.

- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس (شعر محرر من المحتوي بـ3 درجات.

-النحو : السؤال السادس بـ5 درجات.

-الخط: السؤال السابع بدرجتين.

- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات.