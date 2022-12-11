شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية بالفيوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لقصة نجاح مؤتمر المناخ cop27، والتى تم عرض مشروع الملاذ الآمن المحميات الطبيعية بالفيوم كأحد المشروعات الرائدة التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع آحد المستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، ضمن المشروعات الاستثمارية الخضراء، التى تدعم فرص التنمية السياحية لمحافظة الفيوم، وتسعى لتوفير فرص عمل لاهالى المحميات وحماية البيئة، بدأت وزيرة البيئة، اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ المشروع، حيث أن المشروعها كان ضمن المشروعات الـ18 الفائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الدولة فى محافظات مصر.

خلال هذا التقرير سيتم رصد بعض المعلومات حول المشروع والجهة التى تقدمت به وتفاصيله.

1-مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية، مقدم من ديوان محافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة «فوربوز انترناشونال» التى تهتم بإنقاذ الحيوانات.

2- مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية، يتضمن إنشاء ملاذ آمن للحيوانات التي يتم إنقاذها عالميا على مساحة 500 فدان.

3-مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية ، يمثل نقطة جذب سياحي، لما لا يقل عن نصف مليون سائح سنويا.

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‏4-مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية،وفرت له محافظة الفيوم مساحة الأرض المقام عليها.

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‏ 5-مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية يسعى لجذب السياح وتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم سواء داخل المحميات أو خارجها، حيث أن السائح الذي سيزور منطقة الملاذ الآمن سيزور باقي المناطق السياحية بالمحافظة.

6-مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعيةيخدم أبعاد التنمية المستدامة بيئيا ومجتمعيا واقتصاديا .

7-مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية، يتضمن محطة معالجة مركزية، لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في المحمية.

8-مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بالمحميات الطبيعية، يسعى لاقامة محمية صناعية بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة، اذ ستقوم وزارة الزراعة بزراعة أشجار ملاءمة لهذه المحمية لتوفير بيئة ملاءمة للحيوانات.